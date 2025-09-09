Le cyber assureur américain Coalition lance ses opérations en France. En association avec Allianz, il lance Assurance Active, une offre intégrée qui associe couverture des risques numériques et services de cybersécurité. Elle cible les entreprises de toutes tailles, de la TPE aux grands comptes, réalisant jusqu’à un milliard d’euros de chiffre d’affaires.

Sur la partie prévention, Coalition apporte ses propres solutions et services de cybersécurité basée sur sa plateforme Coalition Control. Les entreprises assurées bénéficient d’une évaluation de leur exposition et de leurs risques, et reçoivent des alertes sur les vulnérabilités et les cybermenaces. Elles ont aussi accès à des services complémentaires (formation de sensibilisation des employés, sécurité de la messagerie, services de détection et de réponse gérées). Et à un support 24/7 en cas de sinistre.

La capacité d’assurance est assurée par Allianz Commercial via Allianz Global Corporate & Specialty SE (AGCS), dans le cadre d’un partenariat pluriannuel.

Pour soutenir le lancement de ses activités en France, Coalition a recruté Benjamin Barès (photo) au poste de directeur du développement commercial. Il apporte 20 ans d’expérience dans le secteur, notamment de par ses précédentes fonctions de directeur des ventes directes et des partenariats chez Hiscox Assurances France. Il s’appuiera sur une équipe de spécialistes dont Frédéric Gatte, nommé au poste de directeur de la souscription et Tom Paparella, venu de l’équipe américaine et en charge de la souscription Production.

L’entreprise prévoit également de renforcer ses effectifs dans plusieurs grandes villes françaises pour asseoir son ancrage local et de s’appuyer sur un large réseau de courtier pour élargir la diffusion de son offre.