Cloudera vient probablement de publier ses derniers résultats trimestriels en tant qu’entreprise cotée. Comme prévu en juin dernier, le spécialiste data cloud passera en effet d’ici la fin de l’année sous la bannière des fonds KKR & Co. et Clayton Dubilier & Rice LLC pour environ 5,3 milliards de dollars.

Pour son deuxième trimestre clos le 31 juillet, l’entreprise associe une fois de plus croissance du chiffre d’affaires et perte GAAP. Le chiffre d’affaires atteint 236,1 millions de dollars, en progression de 10 % en année glissante. Les revenus des abonnements s’élèvent à 213,3 millions de dollars, ce qui représente une croissance annuelle de 11 %.

La perte GAAP s’élève à 32,9 millions de dollars ou 0,11 dollar par action, contre 36,5 millions de dollars ou 0,12 dollar par action pour le premier trimestre de l’exercice 2021. En termes non-GAAP, la société californienne a dégagé un bénéfice de 44,5 millions de dollars ou 0,15 dollar par action, contre 29,8 millions de dollars ou 0,10 dollar par action un an auparavant.

Les flux de trésorerie d’exploitation pour le deuxième trimestre de l’exercice 2022 sont de -12,2 millions de dollars, contre -32,4 millions de dollars un an plus tôt.

« L’excellente performance fiscale du deuxième trimestre, y compris la forte croissance de l’ARR, est due à l’adoption continue de notre ensemble de solutions hybrides et multi-cloud CDP », déclare dans un communiqué le CEO de Cloudera Rob Bearden. « Nous sommes également ravis d’annoncer que les actionnaires ont approuvé notre proposition de transaction avec CD&R et KKR, qui, selon nous, accélérera notre stratégie de cloud de données hybride et permettra d’investir davantage dans l’innovation des produits. »

Le passage de la société dans le giron des fonds d’investissement coïncidera avec quelques changements à son top management. Le directeur financier, Jim Frankola, troquera en effet ses fonctions contre un poste nouvellement cré de conseiller stratégique. Il sera remplacé par l’actuel vice-président Finances Kevin Cook.

Le communiqué annonce par ailleurs qu’Arun Murthy, cofondateur d’Hortonworks et directeur des produits de Cloudera quitte la société « avec effet immédiat ». « Après 15a/4m/30j dans l’espace « big data » et 10a/1m/30j chez Hortonworks/ @Cloudera , j’ai décidé de m’accorder un congé sabbatique auto-accordé », explique de son côté Arun Murthy dans un tweet.