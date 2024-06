Erwan Rougeux rejoint le fournisseur nantais de solutions d’hébergement automatisées Clever Cloud, au poste de vice-président en charge de la croissance internationale, principalement en Afrique et en Asie du Sud. Il était auparavant DSI de l’association Mission laïque française, au sein de laquelle il a travaillé pendant dix ans.

A présent, il a notamment pour mission de créer et animer des partenariats avec des acteurs locaux pour assurer la souveraineté des données des administrations et entreprises clientes.

Le communiqué précise que l’entreprise se fixe pour objectif l’ouverture d’une première zone internationale au cours du second semestre 2024.

« Je suis déterminé à poursuivre le travail pour une souveraineté numérique plus éthique et à proposer une alternative européenne aux GAFAM grâce à un cloud innovant, sécurisé et respectueux des données », déclare Erwan Rougeux, dans le communiqué.

Il participera au comité́ de direction de Clever Cloud qui s’est élargi récemment avec d’autres nominations stratégiques.

Créée en 2010, la société Clever Cloud s’attend à atteindre la barre des 100 salarié·e·s d’ici fin 2024.