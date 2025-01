Clever Cloud vient de décrocher la certification HDS (hébergeur de données de santé). Le fournisseur nantais de solutions d’hébergement automatisées a obtenu la certification sur l’intégralité des 6 activités de la norme.

Cette dernière couvre la mise à disposition et le maintien en condition opérationnelle des sites physiques d’hébergement (1), de l’infrastructure matérielle du SI (2), de l’infrastructure virtuelle (3), de la plateforme d’hébergement d’applications du SI (4), ainsi que l’administration et exploitation du système contenant les données de santé (5) et la sauvegarde externalisée des données de santé (6).

Cette certification vient couronner deux ans d’effort de Clever Cloud, déjà certifié ISO 9001 et ISO 27001. Elle vient renforcer sa position d’acteur de confiance auprès des acteurs du secteur de la santé, pour son offre PaaS et DbaaS.

« Il nous semblait en effet capital de pouvoir fournir des services permettant de simplifier l’usage du cloud pour le secteur de la santé, tout en assurant un très haut niveau de sécurité et de résilience, ainsi que l’hébergement sur un cloud réellement souverain », commente dans un communiqué Quentin Adam, le PDG de Clever Cloud (photo).

Prochaine étape majeure visée, l’obtention du visa SecNumCloud. La société nantaise a déjà engagé la démarche de qualification de son offre de PaaS et de sa propre infrastructure de serveurs. En attendant sa validation, elle a noué depuis mars 2024 un partenariat avec Cloud Temple pour rendre son PaaS disponible sur les infrastructures qualifiées SecNumCloud de ce dernier.