Le fournisseur nantais de solutions d’hébergement automatisées à destination des directions informatiques et des développeurs annonce le renforcement de son comité de direction avec quatre nominations stratégiques.

Le fournisseur de services cloud a ainsi rallié en septembre dernier Jean-Baptiste Piacentino, fondateur d’Edtech One, éditeur du moteur de recherche Unsearch. Ancien CEO de Qwant et ancien directeur de Mozilla Thunderbird, il a endossé la fonction de vice-président en charge des alliances et des partenariats. Il a notamment en charge les relations avec les institutionnels en lien avec l’engagement de l’entreprise autour de la souveraineté des données.

En charge de l’évaluation des solutions matérielles de Clever Cloud depuis mars 2022, David Legrand, a été nommé le mois dernier vice-président en charge des produits. Après avoir géré la remise à neuf de toute l’infrastructure de ses points de présence français, il veillera sur le processus d’élaboration des nouvelles solutions logicielles et matérielles de l’entreprise.

Clever Cloud annonce également le recrutement de Jérôme Guerrier au poste de directeur commercial. Ancien directeur des ventes de Global Cloud Xchange, il est chargé depuis le mois dernier de développer les ventes en France et à l’international, sachant que l’entreprise revendique déjà des clients dans une centaine de pays à travers le monde.

Enfin, le fournisseur de services cloud vient d’accueillir Horacio Gonzalez au poste clé de vice-président en charge des relations avec les développeuses et développeurs (DevRel). Il occupait depuis six ans ce rôle stratégique chez OVH en tant que DevRel Leader puis que directeur du DevRel.

Ces personnes viennent renforcer un comité de direction déjà composé du directeur des opérations, Cédric Biron, du directeur technique, Steven Le Roux, du directeur du revenu, Clément Nivolle, du directeur du support, Julien Durillon et du président-fondateur, Quentin Adam (photo). « Ces nominations s’inscrivent dans le cadre de la mise en place d’une nouvelle organisation capable d’accompagner la croissance des équipes », expose ce dernier.

De fait, Clever Cloud connaît une croissance particulièrement vigoureuse depuis trois ans et s’attend à atteindre la barre des 100 salariés d’ici à la fin de l’année, contre moins de quarante il y a un an. Son chiffre d’affaires – non communiqué – est en progression continue de plus de 30% chaque année.

Créée en 2010, l’entreprise s’est illustrée à ses début avec une offre de plateforme sous forme de service (PaaS) entièrement développée en interne. Autofinancée, elle ne cesse depuis d’enrichir son offre avec nouveaux services d’automatisation d’infrastructures hybrides à destination des directions informatiques et des développeurs. Elle s’apprête ainsi à dévoiler une offre de « fonction sous forme de service » (équivalente à l’offre Lambda d’AWS), devant permettre aux développeurs d’exécuter du code sans provisionner de serveurs.