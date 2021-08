En présentant la semaine dernière des résultats 2021 meilleurs que prévus, le CEO de Cisco, Chuck Robbins, n’a pas caché que les contraintes d’approvisionnement de composants qui touche la société pourront encore perdurer un certain temps. « Alors que nous assistons à un intérêt croissant pour notre technologie, nous sommes obligés de gérer de gérer les problèmes de pénurie de composants que presque toutes les entreprises connaissent », a-t-il déclaré. « Notre équipe logistique, comme toujours, fait un travail extraordinaire pour naviguer au travers de cette situation complexe en travailler avec nos fournisseurs à travers le monde pour répondre aux attentes des clients le plus rapidement possible. En regardant devant nous, nous pensons que ces problèmes d’approvisionnement et les impacts sur les coûts se poursuivront au moins jusqu’au premier semestre de notre exercice et potentiellement pendant le second semestre. »

De son côté, le directeur financier Scott Herren a confirmé que la sécurisation des approvisionnements augmentait les coûts de Cisco, ce qui devrait se traduire par une baisse des marges d’un point ou deux.

Rappelons que l’exercice fiscal de la firme de San Jose se termine le 31 juillet.