A l’occasion de son évènement partenaire annuel, Cisco annonce le déploiement prochain d’un nouvel accord de licence, EA 3.0, sous la forme d’un contrat unique pour accéder à cinq types de solutions : infrastructure d’applications, infrastructure de réseau, collaboration, sécurité et services.

« Un moyen extrêmement flexible d’acheter et de consommer nos logiciels », assure Gerri Elliott, responsable ventes et marketing, en charge des relations avec les partenaires chez Cisco. Elle évoque également « une administration simple avec un seul endroit pour visualiser, gérer et renouveler les licences ».

Selon Cisco, les partenaires pourront activer les licences et gérer les cycles de facturation en fonction des niveaux d’utilisation, à l’aide d’une fonctionnalité baptisée True Forward. Il sera aussi possible de déplacer les dépenses engagées entre le logiciel Cisco DNA et le logiciel Meraki. Enfin, Cisco Capital allongera les délais de paiement sans frais de certains partenaires, sur demande.

La transition vers ce nouveau modèle est prévue au premier semestre 2022.

Par ailleurs, le PDG de Cisco, Chuck Robbins, a rappelé, lors du Partner Summit 2021, l’objectif de sa société d’atteindre des émissions nettes nulles d’ici 2040, ses propres opérations devant être neutres en carbone d’ici 2025.

« Cet objectif ne pourra être atteint qu’avec l’aide du réseau de distribution », précise Andrew Sage, vice-président des ventes mondiales indirectes chez Cisco. « Nous récompensons les partenaires qui nous renvoient le matériel qu’ils retirent de chez leurs clients, sans qu’ils aient à s’occuper de la remise à neuf ou du recyclage ». Il ajoute que « le programme de remise à neuf du matériel a beaucoup de succès car il aide les partenaires à pallier aux retards d’approvisionnement. Cisco expédie chaque trimestre des centaines de milliers d’unités remises à neuf par ce biais. »

Pour encourager cette démarche, Cisco lance une spécialisation en environnement durable à l’intention de ses partenaires. « Elle peut être obtenue en 15 heures avec deux examens et s’accompagnera de guides, d’une formation à l’économie circulaire et aux programmes de reprise et de réutilisation des produits ».

Enfin, Cisco lance aussi un concours – intitulé Digital Sustainability Challenge – s’adressant aux fournisseurs de solutions qui utilisent la technologie de Cisco pour obtenir des résultats en matière de durabilité. Des solutions pour les bâtiments intelligents, par exemple. Les gagnants du concours seront annoncés au printemps 2022, avec des récompenses allant jusqu’à 300.000 dollars pour qu’ils puissent commercialiser leurs solutions.