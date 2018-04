Sous l’égide de son nouveau directeur général Mathieu Le Treut, CIS Valley vient de finaliser la réorganisation engagée l’année dernière avec la création d’un département Solution & innovation.

La société vient ainsi d’annoncer la mise en place d’un comité de veille et de la prospective chargé participer à la réflexion stratégique de l’entreprise et de réfléchir à l’évolution de son offre. Constitué de 9 salariés experts dans leur domaine, ce comité de veille est piloté par Aurélien Vaillant, administrateur systèmes et réseaux. Il complète l’action du département solution & innovation qui est lui chargé, sous la houlette de Kévin Sahki, d’assurer la veille concurrentielle et le packaging des offres.

Conformément à ce qui avait été annoncé en février, un centre de services couvrant l’ensemble des besoins des clients (chefferie de projets, delivery management, etc.) a été constitué. La responsabilité en a été confiée à Jérôme Aujoulat. De même, un centre d’expertise, regroupant tous les experts de niveau 2 de la société, a été mis sur pieds et confié à Laurent Monnard.

À noter également la nomination en janvier d’Olivier Duffour en tant que directeur du système d’information et du numérique, la création d’une équipe BI & bases de données chargée de la valorisation des données, et l’ouverture d’une agence commerciale à Montpellier, placée sous la responsabilité de l’ex-RDI David Calderon.

CIS Valley a achevé son exercice 2017 sur un chiffre d’affaires de 33 M€, stable par rapport aux 32,6 M€ de 2016, et un résultat d’exploitation multiplié par deux autour de 1,5 M€. Pour 2018, la société table sur une croissance de 18% de ses revenus à 39 M€ (dont 10 M€ d’infogérance, 4 M€ de développement et 25 M€ de négoce-intégration). Sa marge devrait progresser d’autant.