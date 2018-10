Check Point vient d’acquérir contre le versement de 175 millions de dollars Dome9, une start-up spécialisée dans la sécurité dans le cloud révèle CRN. Le CEO de Check Point, Gil Shwed, a expliqué au cours de la traditionnelle présentation des résultats trimestriels aux analystes, que la société avait examiné plusieurs autres entreprises et technologies du secteur mais que seule la jeune pousse de Tel Aviv associait prévention, sécurité du réseau, détection des menaces et conformité dans un environnement multi-cloud. Selon lui, un des plus grands défis dans un environnement de cloud public est d’assurer la mise en œuvre des stratégies de sécurité d’une entreprise à travers tous les éléments de l’infrastructure cloud. Dome9 vérifie que les applications cloud ont les bons paramètres de sécurité et gère les fonctionnalités de sécurité du cloud natif sur Amazon Web Services, Microsoft Azure et Google Cloud. « Dome9 n’est pas seulement une fonctionnalité pour nous. C’est une plateforme pour tout ce que nous allons faire », a-t-il ajouté. Dome9 permettra notamment à Check Point de pénétrer dans des environnements dépourvus de passerelle de sécurité avancée comme CloudGuard et d’en assurer la gestion.

Depuis sa création en 2011, Dome9 a réuni un peu plus de 25 millions de dollars auprès d’investisseurs, notamment du Japonais Softbank indique Reuters. La société emploie un peu plus de 100 personnes et réalise un chiffre d’affaires annuel de plusieurs millions de dollars.

Check Point a par ailleurs annoncé au titre du troisième trimestre des résultats supérieurs aux attentes. Le chiffre d’affaires a progressé de 4% pour atteindre 471 millions de dollars, alors que les analystes tablaient sur 466 millions de dollars. Le bénéfice net s’établit à 198,2 millions de dollars, ou 1,25 dollar par action diluée, en hausse de 2,9% sur un an. Sur une base non-GAAP, le bénéfice net est de 219,3 millions de dollars, soit 1,38 dollar par action diluée, en hausse de 1,8% par rapport au troisième trimestre 2017. Seeking Alpha prévoyait 1,36 dollar. « Les résultats du troisième trimestre ont atteint le sommet de nos prévisions avec une meilleure croissance que prévue aux États-Unis et en Europe », a commenté Gil Shwed.

L’éditeur israélien confirme ses prévisions pour l’ensemble de l’exercice, à savoir un chiffre d’affaires compris entre 1,85 milliard de dollars et 1,93 milliard de dollars et un bénéfice par action non-GAAP de 5,45 dollars à 5,75 dollars.