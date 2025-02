Dans le cadre d’IT Partners, Celeste lance l’offre fibre pour les entreprises le Compte internet sécurisé. L’opérateur fibre et cloud francilien propose une solution tout-en-un qui regroupe fibre optique, cybersécurité, cloud et téléphonie. Celeste innove sur le marché des télécoms B2B en introduisant un modèle de facturation par utilisateur à 20€/mois. Nicolas Aubé, président et fondateur de Celeste nous présente cette solution qui ambitionne de simplifier radicalement la gestion des télécoms et de la sécurité pour les PME.

Channelnews : Pourquoi avez-vous décidé de lancer cette nouvelle offre ?

Nicolas Aubé : Historiquement et cela reste encore vrai aujourd’hui, les solutions télécoms, cloud et sécurité ont été vendues séparément par plusieurs fournisseurs. Le constat : elles sont très compliquées à acheter comme à vendre. Par manque de ressources, il est difficile pour des PME de choisir et gérer une solution de de connexion fibre, de téléphonie, d’hébergement, ainsi que tous les outils nécessaires à la sécurisation des flux et des données. Avec la montée du risque cyber, elle recherchent non seulement des solutions plus simples et intégrées mais aussi de pouvoir être accompagné par un seul opérateur, ou partenaire de confiance, sur ces différents domaines.

Channelnews : Quelles sont les différentes composantes de ce Compte internet sécurisé ?

N.A. : La base de l’offre, c’est l’accès internet en fibre optique sécurisé sur le réseau Celeste. La brique sécurité repose sur des Firewall évolués [Fortinet ou Sonic Wall] et comprend le filtrage web, la protection contre les intrusions et les attaques par déni de service. Les utilisateurs disposent aussi d’un compte VPN avec authentification multi facteur pour les accès distants. La téléphonie est basée sur un compte Team Connect avec un numéro de téléphone par utilisateur. La sauvegarde automatique de la messagerie Office 365 est enfin incluse.

Channelnews : La facturation par utilisateur constitue selon vous une première sur ce marché.

N.A. : Oui, nous sommes les premiers à lancer une telle offre à 20€ par utilisateur, alors qu’il est encore la règle de facturer chacun des services. Ce modèle est lisible et transparent pour les clients mais aussi prédictible et flexible, avec une facture calculée automatiquement selon le nombre d’utilisateurs. Le fait d’avoir un pack est aussi intéressant car en mettant bout à bout tous les services, le tarif serait quasiment le double.

Channelnews : quels partenaires cherchez-vous pour porter cette offre et avec quel rôle ?

N.A. : Nous allons nous appuyer sur des partenaires généralistes, proches de leurs clients et qui jouent en quelque sorte le rôle de DSI externalisée. Ce sera beaucoup d’intégrateurs régionaux ou locaux. Toutefois, pour l’ensemble de nos 300 partenaires même spécialisés, le Compte internet sécurisé sera l’opportunité d’enrichir leur offre et de proposer tout ce que veulent les clients et ceci de manière simple. Le service est managé par Celeste et le support assuré par ses équipes. Les partenaires pourront néanmoins prendre la main s’ils le souhaitent sur la partie téléphonie et sécurité.

Channelnews : Comment allez-vous les accompagner ?

N.A. : Dans le cadre du programme partenaire, nous allons faire des démonstrations et les former. Sur l’espace client, ils auront ensuite accès à tous les outils d’éligibilité, d’aide à la commande et de diagnostic.

Channelnews : Quels sont vos objectifs sur cette solution ?

N.A. : Nous avons aujourd’hui 5.000 entreprises PME clientes (entre 10 et 250 personnes) et nous pensons qu’on peut en avoir 1.000 de plus sur cette offre d’ici un an. L’idée stratégique derrière est que si notre clientèle existante choisit une telle offre unifiée d’ici cinq ans, nous pouvons doubler notre chiffre d’affaires, donc passer de 140 M€ à 280 M€, rien que sur cette base existante. C’est une hypothèse réaliste.

Channelnews : un mot de conclusion ?

N.A. : Nous sommes fiers de lancer cette offre. Par la façon de la commercialiser, je pense qu’elle va surprendre. Elle répond à un réel besoin du marché pour protéger à la fois l’infrastructure et les données des PME. Nous voulons maintenant la diffuser de manière large grâce à nos partenaires.