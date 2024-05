L’opérateur fibre et cloud annonce avoir clôturé son exercice 2022-2023 sur chiffre d’affaires de 131,2 M€. Cela représente une croissance de 6,6% par rapport aux 123 M€ de l’exercice précédent.

Une croissance tirée notamment par l’arrêt annoncée du cuivre et le succès de son offre full fibre, lancée en septembre 2022, qui permet aux entreprises éligibles de bénéficier d’une connexion fibre en lieu et place d’une liaison cuivre (ADSL ou SDSL) dans les mêmes conditions de tarifs et de délais de déploiement que pour le cuivre.

« La fin du cuivre représente véritable accélérateur de business pour Celeste car nous sommes identifiés comme un acteur de la fibre, nous avait expliqué Nicolas Aubé, président et fondateur de Celeste, lors d’une rencontre sur IT Partners mi-mars. Nous avons beaucoup d’opportunités liés à l’arrêt du cuivre notamment dans les secteurs de l’industrie et des services d’utilité (utilities). Nous sommes consultés par des entreprises ayant des centaines, voire des milliers de sites, pour migrer leurs équipements – cela peut-être des capteurs, des centres de services, des machines isolées – encore reliés au réseau cuivre.

L’année 2023 a également été marquée par la reprise de son cycle de croissance externe mis en pause à la suite de l’acquisition de l’opérateur cloud Oceanet Technology en juillet 2021. Celeste a ainsi annoncé le rachat en septembre de l’opérateur de services des Hauts-de-France Everko, qui a généré 2,3 M€ de chiffre d’affaires en 2022 avec une équipe d’une douzaine de personnes. Au passage, l’intégration d’Oceanet a été finalisée, entraînant la disparition de la marque.

Celeste se positionne désormais comme un acteur de référence de la fibre, du cloud et de la cybersécurité pour les entreprises et revendique désormais comme l’un des premiers, sinon le premier, réseau alternatif national sur la cible des entreprises.

Sur l’exercice en cours, Nicolas Aubé anticipe une poursuite de la croissance organique sur une dynamique comprise entre 6 à 10%. Il mise notamment sur de nouveaux investissements dans des technologies de ruptures. Il prévoit ainsi la création pour le second semestre d’un laboratoire d’innovations dédié aux usages de l’IA et de la 5G à son siège de Champs-sur-Marne.

Celeste entend également poursuivre sa croissance externe. L’opérateur vient ainsi d’annoncer l’acquisition de Magic Online, sa dixième en cinq ans. Pionnier de l’accès Internet, s’étant depuis diversifié dans l’hébergement web et la data mobile, Magic Online a réalisé 18 M€ de chiffre d’affaires en 2023 auprès d’une base de 20.000 clients et compte près de 100 collaborateurs. Une acquisition qui devrait donc permettre à Celeste de franchir le cap des 160 M€ de chiffre d’affaires en 2024.