Celeste consolide sa présence dans l’Est de la France avec le rachat du réseau de communication électronique de la boucle locale haut débit Nord Franche Comté (BLHD).

Ce réseau est issu de la délégation de service public (DSP) Alliance Connectic, dont la convention fait l’objet d’une résiliation amiable entre les collectivités délégantes et le délégataire actuel. Grâce à la reprise d’exploitation de ce réseau présent sur l’aire urbaine Belfort/Montbéliard, l’opérateur télécom BtoB consolide sa présence dans le Nord Franche Comté auprès des entreprises et institutions présentes dans la région. Il rajoute ainsi 350km à son réseau de 8.500 km de fibre optique en propre et reprend l’activité de la DSP. Il élargit ainsi son offre « Wholesale ».

« Les réseaux de fibre optique d’initiative publique de première génération ont été conçus pour le développement numérique des territoires. Ils ont été déployés entre 2005 et 2015. Ils ont permis le dégroupage ADSL, le désenclavement des zones blanches, l’accès au très haut débit pour des collectivités et des entreprises. Grâce au succès de la reprise d’Ariane.Network dans le Tarn, Celeste a démontré sa capacité à apporter une dynamique commerciale et de services autour de ces infrastructures numériques », commente dans un communiqué le président de Celeste, Nicolas Aubé. « Le rachat du réseau de la boucle locale haut débit de Nord Franche Comté est une nouvelle étape pour Celeste. Nous sommes fiers d’avoir été choisis par les 3 départements du Nord Franche Comté pour cette mission. Nous allons poursuivre les investissements initiés par les collectivités, et nous allons accompagner les entreprises des territoires dans la révolution numérique. »