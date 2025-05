L’Ademe et Infranum, la fédération des acteurs de l’aménagement numérique des territoires, publient un guide pour permettre aux entreprises de la filière télécom de réaliser un bilan carbone afin de définir un plan d’action. La réalisation de ce document libre d’accès a été confiée au cabinet Ekho.

« Ce guide constitue une avancée inédite : nous avons pu fédérer les différents métiers de la filière pour aboutir à une modélisation fine de l’empreinte carbone des réseaux. Pour la première fois, des modélisations d’architecture et des facteurs d’émissions spécifiques aux réseaux télécoms ont été développé », précise Paul Le Dantec chez Ekho, dans un communiqué.

« Notre ambition est double : d’une part, fournir aux entreprises – des plus grandes aux plus petites – les outils pour structurer une démarche carbone fiable, compréhensible et adaptée à leur réalité, et d’autre part, faire émerger et valoriser les engagements environnementaux du secteur, qui restent encore largement invisibles », déclare Ilham Djehaïch, présidente d’Infranum depuis décembre 2024 et directrice générale d’Altitude Infra THD.

Ce document pourrait s’avérer particulièrement utile pour les petites entreprises du secteur qui manquent de temps et de ressources pour envisager ces actions.

Infranum annonce aussi proposer un dispositif qui permet aux entreprises du secteur de bénéficier d’un accompagnement personnalisé pour la réalisation de leur stratégie de décarbonation, en bénéficiant d’une animation collective et d’un soutien financier de l’Ademe. L’initiative a été baptisée ACT Pas à Pas.

Pour rappel, l’Alliance Durable, dont fait partie le cabinet Ekho, a également publié récemment un livre blanc ‘numérique responsable’ pour les collectivités.