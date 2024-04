Le géant américain de la distribution IT Presidio change de main. Le fonds d’investissement américain Clayton Dubilier & Rice (CD&R) a annoncé mardi acquérir une participation majoritaire auprès du fonds londonien BC Partners. Ce dernier, qui avait racheté Presidio en 2019 pour 2,1 milliards de dollars, conservera une participation minoritaire dans la société. Les conditions financières de l’opération, dont la finalisation est prévue au deuxième trimestre 2024, n’ont pas été divulguées.

Presidio est l’un des principaux fournisseurs américains de services et solutions technologiques. Radiée du Nasdaq après son rachat par BC Partners, la société a engagé un plan de transformation en développant fortement l’activité de services cloud, dont les revenus ont dépassé le milliard de dollars. Elle s’est aussi développée à l’international, notamment en Europe à partir de 2021, après le rachat du groupe irlandais Arkphire. Presidio compte aujourd’hui 3.500 collaborateurs, revendique 6.660 clients et s’appuie sur de solides partenariats stratégiques avec AWS, Google, Microsoft, Palo Alto Networks et Dell Technologies.

« La profondeur technologique de notre équipe Presidio, ainsi que l’expertise opérationnelle de CD&R et le soutien continu de BC Partners, nous aideront à poursuivre l’évolution continue de notre activité pour fournir des solutions de classe mondiale aux clients, approfondir les relations avec nos partenaires de l’écosystème technologique et créer des opportunités pour nos employés dans le monde entier », a commenté dans un communiqué Bob Cagnazzi, PDG de Presidio.

Une fois la transaction finalisée, Bill Berutti, partenaire opérationnel de CD&R, deviendra président du conseil d’administration de Presidio.

« Presidio se trouve à un point d’inflexion important et passionnant, et nous sommes ravis d’avoir l’opportunité de nous associer à Bob, ses collègues et l’équipe de BC Partners pour aider l’entreprise à saisir les nombreuses opportunités de croissance qui s’offrent à elle », a-t-il déclaré.

« Nous allons continuer à doubler nos efforts sur le cloud, l’IA et les services professionnels et gérés », a précisé Bob Cagnazzi dans une interview à nos confrères de CRN.