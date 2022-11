Le géant canadien des services IT CGI nomme Caroline de Grandmaison au poste de présidente France et Luxembourg avec la mission de piloter et superviser les activités dans les deux pays. Elle succède à Laurent Gerin qui est nommé Président Europe du Sud et Centres d’excellence de prestation de services Europe de l’Ouest et du Sud. Ces nominations interviennent alors que CGI accélère son développement en Europe, après ses récentes acquisitions d’Umanis et du cabinet de conseil Harwell Management en France mais aussi de CMC en Espagne.

Caroline de Grandmaison a rejoint le groupe CGI en 1995 avec la mission d’accompagner les clients dans la définition de leur stratégie IT. Elle a ensuite été successivement responsable du développement des activités de conseil dédiées aux fonctions métiers puis des activités pour les secteurs des communications, de la distribution, des énergies, utilities, produits de luxe et de grande consommation et de l’industrie à Paris. Elle avait précédemment occupée des fonctions d’ingénieur d’affaires chez Unilog et de manager chez Logica. Elle est diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure d’Informatique et Mathématiques Appliquées de Grenoble (ENSIMAG).

CGI compte plus de 90 000 collaborateurs dans le monde dont 20 000 dans les dix pays que regroupe l’unité d’affaires Europe de l’Ouest et du Sud. Le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 12,8 milliards de dollars sur son exercice 2022.