Capgemini a dévissé de 10% en bourse mardi après la publication de résultats 2024 décevants et de perspectives prudentes pour 2025. Au quatrième trimestre, le géant français des services numériques a enregistré un chiffre d’affaires de 5,58 Md€, en recul de 1,5 % en organique sur un an. Sur l’ensemble de l’exercice, les revenus s’établissent à 22,1 Md€, en baisse de 1,9% par rapport à 2023 (-2% à taux de change constant et -2,4% en organique). Ils sont dans la fourchette haute des prévisions mais qui avaient été revues deux fois à la baisse l’an dernier.

« Les conditions de marché ont été très défavorables dans le secteur de l’industrie et en France » en fin d’année, souligne dans un communiqué Aiman Ezzat, directeur général du groupe Capgemini.

La France qui représente 20% des activités du groupe a vu son chiffre d’affaires reculer de -3,5%, affectée par une dégradation de l’environnement au second semestre et la contraction de l’industrie. L’amélioration sur les services financiers en cours d’année n’a pas été suffisante pour compenser.

Les résultats dans les autres régions sont contrastés avec -4,1% pour l’Amérique du Nord, -1% pour le Royaume-Uni & Irlande, +0,1% pour le reste de l’Europe et +9% en Asie Pacifique et Amérique latine.

Au niveau des activités, Les services en Applications & Technologies (62% du CA) et les services d’Opérations & Ingénierie (29% du CA), ont connu un recul identique avec une baisse de -2,1%.

Conformément aux objectifs, la marge opérationnelle du groupe est restée stable. Elle atteint 13,3% du chiffre d’affaires, soit 2,93 Md€. Le résultat net a progressé de 0,5% pour atteindre 1,67 Md€. Le résultat normalisé par action s’établit à 12,23 euros contre 12,44 euros en 2023.

Au 31 décembre 2024, l’effectif du groupe était de 341 000 personnes, en légère hausse de 0,2% sur un an, après une baisse de 5% en 2023.

Les perspectives pour 2025 restent indécises. Capgemini prévoit une évolution de son chiffre d’affaires à taux de change constants avec une fourchette large comprise entre -2% et +2% (entre -4% et +1% en organique).

« Nous restons prudents face à un environnement incertain, notamment en Europe et dans le secteur de l’Industrie, et attendons au premier semestre 2025 une croissance du chiffre d’affaires à taux de change constants du même ordre qu’au quatrième trimestre 2024 », précise Aiman Ezzat.