Le secteur des ESN reste confronté à un environnement de marché défavorable. Capgemini accuse le coup et a présenté des résultats sous les attentes pour son troisième trimestre. Pour la seconde fois cette année, le numéro un français du secteur est contraint d’abaisser ses prévisions de chiffre d’affaires pour 2024 tout en réduisant son objectif de marge. Le titre est sanctionné en bourse avec une baisse de 10% en deux séances.

Sur la période de juillet à septembre, le chiffre d’affaires est ressorti à 5,38 milliards d’euros, en baisse de 1,9% sur un an en données publiées et de 1,6% à taux de change constants. Il avait reculé de 3,3% au premier trimestre et de 1,9% au second.

« Notre croissance s’est légèrement améliorée au troisième trimestre par rapport au deuxième trimestre en dépit d’un contexte plus défavorable qu’anticipé dans certains secteurs, principalement celui de l’Industrie », a déclaré le directeur général Aiman Ezzat.

Malgré une reprise dans les services financiers et un redressement dans les secteurs technologie et télécoms, le groupe s’attend à une croissance au quatrième trimestre comparable à celle du troisième. Pour l’ensemble de l’exercice 2024, il prévoit un repli de son chiffre d’affaires de 2% à 2,4% à taux de change constants, contre une précédente prévision, abaissée en juillet dernier, d’une baisse de 0,5% à 1,5%. La marge opérationnelle est attendue entre 13,3% et 13,4% cette année, contre une précédente estimation comprise entre 13,3% à 13,6%.

Au lendemain de l’avertissement de Capgemini, son challenger Sopra Steria a également publié ses résultats du troisième trimestre. Ses résultats ne sont pas mirobolants, avec un chiffre d’affaires de 1,35 milliard d’euros en hausse de 0,9% et stable à taux de change et périmètre constants. Le groupe, qui avait lui aussi lancé un avertissement après son premier semestre, confirme cette fois ses objectifs annuels. Il vise un chiffre d’affaires « à peu près stable » à taux de change et périmètre constants en 2024 et un taux de marge opérationnelle d’activité d’au moins 9,7%.

C’est assez pour rassurer les investisseurs et permettre à l’action de finir la séance de jeudi sur une hausse de plus de 4%.