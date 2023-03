Au terme de la première phase de son enquête, le régulateur britannique ne voit pas d’un bon œil l’accord d’achat de Vmware par Broadcom pour 61 Md$. Dans un communiqué daté du 22 mars, la « Competition and Market Authority’s » (CMA) déclare que « l’accord pourrait conduire à moins d’innovation et augmenter le coût des pièces d’ordinateur utilisées par le gouvernement, les banques et les télécommunications ».

La CMA indique que son enquête a cherché à évaluer si l’opération pouvait impacter l’offre de matériels et logiciels pour serveurs et si elle conférait à Broadcom un avantage sur ses concurrents.

« Nous craignons que cet accord ne permette à Broadcom d’éliminer les concurrents de la fourniture de composants matériels au marché des serveurs et conduise à moins d’innovation à un moment où la plupart des entreprises veulent des systèmes informatiques rapides, réactifs et abordables », a déclaré David Stewart, le directeur général de l’AMC.

Le régulateur craint que Broadcom soit en position de mettre des bâtons dans les roues de ses concurrents pour la compatibilité de leurs composants avec Vmware, ce qui avantagerait les siens, tels que les cartes réseaux et les adaptateurs de stockage. Il s’inquiète aussi que la fusion puisse permettre à Broadcom d’obtenir des informations commercialement sensibles, telles que des détails sur les nouveaux produits prévus, que ses concurrents fournissent à VMware.

« C’est maintenant à Broadcom de répondre à nos préoccupations ou de faire face à une enquête plus approfondie », a précisé le régulateur. Broadcom a 5 jours pour fournir des propositions et la CMA également 5 jours pour déterminer si la réponse est satisfaisante ou passer à la phase 2 de son enquête.

Si tel était le cas, la CMA suivrait le chemin de la Federal Trade Commission (FTC) des Etats-Unis et de la Commission européenne, qui sont déjà passées en phase d’enquête approfondie. Broadcom a de son coté repoussé de trois mois la finalisation de son acquisition mais espère la conclure d’ici la fin de son exercice en octobre 2023.