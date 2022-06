Dans le cadre de ses obligations légales, VMware a partagé publiquement un document de communication interne justifiant son acquisition par Broadcom. Le ‘questions-réponses’ est disponible sur le site de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (SEC). Cette foire aux questions est plutôt vague en ce qui concerne l’avenir de VMware après l’OPA mais elle clarifie quelque peu la situation d’entre-deux.

A propos de la proposition de Broadcom :

« Nous avons reçu de la part de Broadcom une proposition non sollicitée d’achat de la société à un prix substantiel. Le conseil d’administration de VMware a évalué la proposition et a déterminé qu’il serait dans le meilleur intérêt des actionnaires d’accepter l’offre, y compris une clause de « go-shop » selon laquelle VMware et son conseil d’administration peuvent activement solliciter, recevoir, évaluer et éventuellement entamer des négociations avec des parties qui offrent des propositions alternatives pendant une période de 40 jours suivant la date d’exécution de l’accord définitif ».

A propos d’éventuels licenciements à venir :

« Broadcom est un leader de l’innovation dans le domaine de l’infrastructure matérielle des centres de données et des réseaux tandis que VMware est un leader de l’infrastructure logicielle et du multi-cloud. Dans l’ensemble, nous considérons que nos activités sont complémentaires de celles de Broadcom, avec peu de chevauchement. Nous restons une entreprise indépendante jusqu’à la conclusion de la transaction d’achat. Nous ne pouvons pas parler au nom de Broadcom mais à l’heure actuelle nos plans d’embauche se poursuivent. Toutefois, avant d’entamer le processus d’embauche de toute personne ayant un titre hiérarchique de ‘vice-président’ ou supérieur, veuillez consulter le service juridique. »

A propos de l’impact de l’OPA sur les clients et partenaires :

« VMware deviendra la plateforme logicielle de Broadcom et disposera de ressources supplémentaires. Il n’y a aucun changement dans notre stratégie de produits, ni dans notre engagement en faveur de l’innovation et de l’expérience client. Nous restons déterminés à fournir des services multi-cloud pour toutes les applications dont nos clients ont besoin.

La transaction devrait être finalisée au cours de l’exercice 2023 de Broadcom, sous réserve des approbations réglementaires et des autres conditions de clôture habituelles, notamment l’approbation des actionnaires de VMware.

Jusqu’à la conclusion de la transaction, Broadcom et VMware restent deux sociétés distinctes. »