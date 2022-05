Bouygues Telecom Entreprises lance son offre « Edge Computing » pour rapprocher le cloud de ses clients. L’opérateur s’engage ainsi à offrir une latence réduite, une géo-redondance entre sites régionaux et la possibilité de déployer des applications en temps réel. Cette offre de cloud « en périphérie » est proposée dans dix villes françaises (Paris, Lyon, Nantes, Dijon, Montpellier, Strasbourg, Rouen, Nice, Douai, Toulouse). Elle s’appuie sur un réseau de datacenters de proximité, que l’opérateur a développé en partenariat avec l’espagnol Cellnex et dont il entend doubler le nombre d’ici trois ans.

« Nous répondons aujourd’hui à une demande des entreprises qu’elles soient privées ou publiques de pouvoir ‘clouder local’ en toute sécurité », explique Benoit Torloting, directeur général de Bouygues Telecom, dans un communiqué. L’offre s’adresse à tous les clients professionnels : PME, ETI, grands comptes et collectivités locales.

Dans le cadre de son plan stratégique « Ambition 2026 », Bouygues Telecom s’est fixé pour objectif de doubler sa part de marché sur le marché BtoB. Pour concurrencer plus activement ses rivaux Orange et SFR, Bouygues Telecom a racheté les opérateurs Keyyo (2018) et Nerim (2019). Et en mai de l’an dernier, l’opérateur a franchi une étape supplémentaire en créant OnCloud, son entité dédiée au cloud, en charge du développement de cette nouvelle offre d’Edge Computing.