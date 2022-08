Bill Conner cède sa place à Bob VanKirk. Celui qui occupait le poste de CEO de SonicWall depuis que l’entreprise s’est séparée de Dell Technologies en 2016, endosse désormais un rôle de conseiller stratégique en devenant président exécutif du conseil d’administration de SonicWall. En tant que nouveau CEO, Bob VanKirk est en charge de la direction opérationnelle de la société (cf. photo).

« Nous sommes à 100% dans le canal de distribution », déclare Bob VanKirk, qui veut prendre le temps de s’adresser aux partenaires (17.000 au total, dont 95% de MSP) et au personnel de son entreprise (1.600 employé·e·s) pour s’installer dans son nouveau rôle.

Il indique que des acquisitions sont au programme pour SonicWall, plutôt dans les domaines du XDR et du MDR (gestion de la détection et de la réponse étendue) et plutôt pour des produits à destination des PME, sans pour autant en préciser davantage.

Rappelons que la société de Milpitas en Californie est détenue majoritairement par le fonds d’investissement Francisco Partners. Elliot Management est un propriétaire minoritaire.