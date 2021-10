Changement de tête soudain à la direction de Citrix. Suite à la démission du président et CEO David Henshall, l’entreprise a annoncé le jour même que Bob Calderoni reprenait ses fonctions de façon transitoire. Il avait déjà occupé la fonction de CEO par interim d’octobre 2015 à janvier 2016. Il est nommé par ailleurs président du conseil d’administration.

Le motif de la démission de David Henshall n’est pas précisé. Il avait rejoint Citrix en 2003 comme vice-président et directeur financier, et dirigeait l’entreprise depuis 2017. Dans le communiqué du groupe, Bob Calderoni a salué son « rôle clé dans l’accélération de la transition vers le cloud et l’amélioration considérable des produits », tout en assurant qu’il « restera concentré sur la transition de l’entreprise vers le SaaS ».

Le nouveau CEO reprend les commandes dans un contexte sensible. Le mois dernier Bloomberg faisait savoir que Citrix recherchait un repreneur. Le Wall Street Journal indiquait de son coté que le fonds activiste Elliott Management s’était constitué une participation d’un montant voisin d’un milliard de dollars au capital du groupe. Le fond avait déjà accompagné Citrix de 2015 à 2020 en pesant sur ses choix pour son redressement. Le changement de direction n’est peut-être pas étranger à ces opérations.

« Avec plus de 30 ans d’expérience de direction dans le secteur de la technologie, dont sept ans en tant qu’administrateur de Citrix, Bob est un choix naturel pour diriger la société à l’heure actuelle. Le conseil d’administration est convaincu qu’il est la bonne personne pour mener la transformation de la Société et offrir de la valeur à nos actionnaires », a déclaré Nanci Caldwell, directrice indépendante principale de Citrix, dans le communiqué.

Bob Calderoni est effectivement un vétéran du secteur technologique. Avant de rejoindre Citrix il a dirigé Anaplan et surtout Ariba pendant plus de 10 ans. Il a occupé également des postes de direction financière chez RedHat, Apple et IBM.