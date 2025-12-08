La montée en puissance du digital et de la mobilité est aujourd’hui une réalité concrète au sein des entreprises. Dans ce contexte, ces dernières investissent des ressources importantes pour équiper leurs collaborateurs et leur permettre de mener à bien leurs activités dans les meilleures conditions. Mais comment déployer une démarche efficiente pour gérer sa flotte mobile et prendre les bonnes options ?

Industrialiser sa démarche

Piloter une flotte mobile est un exercice complexe qui nécessite d‘intégrer de nombreuses dimensions pour faire les bons choix. Ainsi, opter pour l’internalisation de ces étapes n’est pas forcément une approche pertinente. S’appuyer sur des experts externes est en revanche l’assurance de pouvoir piloter efficacement sa flotte mobile en utilisant des solutions dédiées à l’image des outils MDM. On notera à ce sujet que les solutions MDM historiquement réservées aux grands comptes se sont aujourd’hui largement démocratisées et permettent de répondre pragmatiquement aux besoins des ETI et des PME.

Concilier outils performants et coûts optimisés

S’équiper d’une flotte mobile peut représenter un coût particulièrement important en fonction des besoins de l’entreprise. En ce sens, opter pour un achat systématique de mobiles neufs n’est pas forcément une réponse pertinente. En effet, il est aujourd’hui possible de s’équiper de mobiles reconditionnés qui intègrent les dernières innovations du marché pour une fraction de leur valeur sur le marché du neuf. Cette tendance de fond est en forte accélération au regard de la qualité des offres proposées sur le marché B2B.

Avoir une approche intégrale du cycle de vie de sa flotte mobile

Sur ce sujet, rappelons tout d’abord que nombre d’entreprises ne valorisent pas leur flotte en partant du principe qu’une fois les mobiles arrivés au terme de leur vie, ils sont purement jetés. Une approche pertinente peut consister à revendre ses mobiles lors du renouvellement de sa flotte. Pour ce faire, dès l’acquisition de ses nouveaux mobiles, il est nécessaire de définir une durée d’utilisation optimale et de valoriser un prix de reprise de ces derniers. L’achat de mobiles n’est alors plus uniquement synonyme de perte sèche lors du renouvellement de la flotte.

Sourcer les bons partenaires

Traditionnellement, les entreprises se tournaient vers les opérateurs historiques pour s’équiper de mobiles neufs. Cela s’expliquait notamment par les remises généreuses pratiquées sur les équipements. Cependant, ces dernières ne sont plus aussi avantageuses, ce qui permet à de nombreux acteurs spécialisés de proposer des mobiles à des conditions plus avantageuses, mais également de se positionner comme des partenaires stratégiques pour piloter les flottes à 360°.

Adelin Revault

CEO | Co-founder chez Phoner Business