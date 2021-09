L’intégrateur européen Bechtle AG vise la neutralité carbone, d’ici 2030, de son siège de Neckarsulm en Allemagne et de l’ensemble de ses filiales dans 14 pays européens. L’entreprise emploie actuellement plus de 12.000 collaborateurs.

« Notre stratégie de développement durable 2030 est d’une part l’expression de notre responsabilité en tant qu’entreprise envers nos partenaires et nos actionnaires. Elle montre d’autre part notre engagement clair à traiter activement les nombreuses facettes économiques, écologiques et sociales de nos actions. Le principe directeur de tous ces objectifs et mesures est et reste l’authenticité, la crédibilité et la réussite à long terme de l’entreprise. », déclare Thomas Olemotz, président du directoire de Bechtle AG.

Le communiqué et l’infographie partagés sur le site internet de l’intégrateur décrivent effectivement clairement les 4 domaines d’action stratégiques définis. Les intentions sont louables et c’est un début. Cependant, aucun objectif n’est chiffré et l’on se demande bien ce qu’il en est des mesures concrètes, sur le terrain, qui seront mises en oeuvre par le groupe pour atteindre les objectifs visés. À suivre…