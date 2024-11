Dans la continuité du nouveau programme partenaires dévoilé il y a un an, Barrucuda Nertworks annonce le lancement d’une communauté dédiée aux ressources avant-vente de ses partenaires. Baptisée Partner sales Engineer Community (PSEC), cette initiative s’accompagne de la mise à disposition d’outils, de formations, de nouvelles certifications et d’avantages qui leur sont spécifiquement destinés.

Barracuda met notamment à la disposition de ses partenaires des labs d’entraînement sur lesquels ils peuvent tester ses solutions en conditions réelles et s’exercer à les paramétrer pour gagner en efficacité lors de leurs déploiements, explique Benoît Juvin, directeur channel France (photo). À leur disposition également, des outils de scan de détection de vulnérabilités pour les outils de messagerie et les applications Web. S’y ajoutent des formations gratuites et un système de récompense permettant de bénéficier de goodies et de cadeaux.

Ces enrichissements du programme partenaires interviennent alors que le fournisseur s’apprête à annoncer le 2 décembre trois nouveaux plans de sécurisation de la messagerie plus complets et surtout plus agressifs en prix. Le plan le plus évolué, baptisé Premium Plus inclut notamment des fonctions de sauvegarde de Microsoft 365 et d’Entra ID avec stockage et rétention illimitée en France, archivage légal et formation des utilisateurs. De nouvelles appliances de sauvegarde évolutives et une offre XDR avec une fonction de SOC sous forme de service sont également au programme.