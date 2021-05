Axa a décidé de suspendre sa garantie de remboursement de rançon et de l’accompagnement associé en France. L’assureur en a informé ses partenaires courtiers par courrier, selon Newsassurancespro.

Cette annonce fait suite à la table ronde sur la cybersécurité des entreprises de petites et moyennes tailles qui s’est tenue au Sénat à la mi-avril. L’Anssi et le Parquet de Paris y regrettaient le rôle joué par les assureurs en tant que facilitateurs de paiement des rançons et le fait qu’en France « Les entreprises cèdent trop facilement aux rançongiciels ».

D’autres assureurs, comme Generali, ont déjà pris le parti de refuser systématiquement le paiement des rançons « quitte à passer à côté de plusieurs affaires ».

Pour sa part, l’assureur Hiscox persiste et maintient sa garantie tout en reconnaissant qu’« une législation sur le sujet permettra un alignement des assureurs sur le sujet (…) car il y a peu de choses aussi incitatives pour faire évoluer les processus. »

« Il est primordial que les pouvoirs publics concrétisent leur position sur ce sujet afin de permettre à tous les acteurs du marché d’harmoniser leurs pratiques », conclut Axa.