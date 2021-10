Les partenaires consultants d’Amazon Web Services (AWS) peuvent désormais prétendre à la compétence Réseaux. Celle-ci ciblait jusqu’alors les partenaires technologiques et de solutions logicielles. Mais elle si fondamentale pour les projets cloud qu’AWS a décidé de l’étendre à la catégorie des partenaires consultants, qui incluent les cabinets de conseil stratégique, les intégrateurs de systèmes, les agences, les fournisseurs de services gérés et les revendeurs à valeur ajoutée.

Intitulée AWS Networking Competency for Consulting Partners, la compétence atteste que les partenaires ont une expertise validée dans le développement et la mise en œuvre de solutions pour les clients AWS dans 3 domaines clés : la connectivité réseau, la visibilité réseau et les réseaux hybrides. Le processus d’évaluation repose à la fois sur la validation des compétences du partenaire et sur l’analyse des projets qu’il a déjà menés chez les clients.

« Ces partenaires possèdent une expertise approfondie dans le domaine du développement d’une politique de réseau et de sécurité cohérente, ainsi que des solutions qui offrent une nouvelle façon d’acheminer le trafic via des dorsales privées et des cœurs de cloud », précisent des responsables du programme sur le blog d’AWS dédié aux partenaires.

Selon eux, cette compétence « peut aider les clients à fournir des entrées sécurisées et des rampes d’accès pratiques dans les clouds afin d’atténuer la latence, d’améliorer la disponibilité, d’améliorer l’expérience applicative et de fournir une visibilité et un contrôle dans les réseaux cloud ».

Avec ce programme, AWS cherche à la fois à promouvoir ses partenaires et à simplifier la recherche de partenaires conseil en réseau certifiés par les clients. Les partenaires dont la compétence est attestée obtiennent un badge distinctif qu’ils peuvent afficher sur leur site et ils peuvent être facilement trouvés via le moteur de recherche de partenaires certifiés d’AWS.

AWS compte actuellement 28 partenaires avec la compétence Réseaux au niveau mondial. Sa déclinaison pour les partenaires consultants a été officialisée le 18 octobre avec 11 partenaires de lancement : Accenture, Ahead, Compasso UOL, Darede, Deloitte, Technologie ePlus, Innovative, IPsense, OpsGuru, Presidio et Tokai Communications