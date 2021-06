Amazon Web Services a fait l’acquisition de Wickr. Les conditions financières de l’opération ne sont pas dévoilées.

Fondé en 2011 et basé à New York, Wickr a développé une technologie de communication cryptée de bout en bout. Elle permet d’envoyer des messages écrits, de réaliser des appels audio et vidéo, de partager des fichiers de de collaborer en toute sécurité. Elle s’adresse aux entreprises, aux agences gouvernementales, aux militaires et aux particuliers.

« Avec Wickr, les clients et les partenaires bénéficient de fonctionnalités de sécurité avancées non disponibles avec les services de communication traditionnels », explique Stephen Schmidt, vice-président et directeur de la sécurité des informations d’AWS, dans un article de blog annonçant l’acquisition. « Cela donne aux entreprises et aux agences gouvernementales soucieuses de la sécurité la possibilité de mettre en œuvre des contrôles de gouvernance et de sécurité importants qui les aident à répondre à leurs exigences de conformité. » Selon lui, le besoin de ce type de communications sécurisées s’accélère avec le passage aux environnements de travail hybrides, les entreprises et les agences gouvernementales souhaitant de plus en plus protéger leurs communications sur de nombreux sites distants.

Parmi les clients de Wickr figurent notamment le Département américain de la Défense et le Bundeskriminalamt, l’Office fédéral de la police criminelle d’Allemagne. En juillet 2020, la société a annoncé un contrat de 35 millions de dollars avec l’US Air Force pour fournir des appels, alertes et messages sécurisés. Selon nos confrères de Capital, l’application a par ailleurs été utilisée sous l’administration Trump pour faire fuiter des informations de la Maison Blanche.

AWS a déclaré que les services Wickr étaient disponibles immédiatement et que les clients, les canaux de distribution et les partenaires commerciaux de Wickr peuvent continuer à utiliser les services de la messagerie comme ils le font aujourd’hui.