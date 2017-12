A l’occasion du CES, qui se déroulera le mois prochain à Las Vegas, Avnet va lancer une gamme de services de bout en bout couvrant le cycle de vie de l’internet des objets.

« Parce que les projets IoT sont tellement différents des solutions IT conventionnelles, les ingénieurs professionnels, les entreprises et les startups ont des difficultés à introduire des technologies IoT dans leur business models et ensuite dans leurs produits », explique dans un communiqué Lou Lutostanski, le vice-président en charge de l’internet des objets chez le grossiste. « Avnet a développé une suite complète de services IoT pour aider les clients à surmonter les problèmes concernant la définition, la connectivité, la fourniture, l’analyse de sonnées, la complexité des projets et autres préoccupations. A ce jour, l’adoption de l’IoT est ralentie par la complexité de son écosystème qu’Avnet tente de résoudre et de simplifier au travers de ses services IoT et de ses partenaires technologiques. »

Au CES, le grossiste va dévoiler des services de conseil, de conception et de réalisation d’équipements, des services numériques et cloud dédiés à l’internet des objets, ainsi que des services de gestion du cycle de vie de l’IoT. Il explique qu’il va également profiter de l’événement pour annoncer des partenariats stratégiques spécifiques et réaliser des démonstrations de solutions IoT intelligentes pour l’industrie, le commerce de détail et la santé. Des formations sont également prévues.