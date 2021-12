Microsoft étend sa gamme Teams avec une nouvelle offre « Essentials » positionnée entre la version gratuite et celle intégrée à Microsoft 365. Affichée au prix de 3,40€ HT par mois et par utilisateur (sur la base d’un abonnement annuel), elle permet aux petites entreprises de bénéficier de l’essentiel de l’expérience des réunions numériques de Teams, sans être obligées de s’abonner à l’ensemble de la suite 365 et avec un support dédié.

Teams Essentials propose des réunions de groupe illimitées d’une durée maximale de 30 heures, jusqu’à 300 participants par réunion et 10 Go de stockage par utilisateur. Dans la version gratuite, la durée maximale des réunions est de 60 minutes, avec 100 participants maximum et le stockage est limité à 5 Go par utilisateur.

Les fonctionnalités communes aux deux versions sont les conversations par chat illimitées et persistantes, le partage de fichiers, tâches et sondages, et le chiffrement des données pour les réunions, les conversations, les appels et les fichiers.

Les utilisateurs de Teams Essentials devront se passer de certaines fonctions incluses dans la version Basic de Microsoft 365 Business comme l’enregistrement et la transcription des réunions, et de la version Standard, qui propose pour sa part l’organisation de webinaires, l’inscription des participants, les outils de création de rapports et la gestion des rendez-vous.

Les deux offres Microsoft 365 Business sont facturées respectivement 4,20€ et 10,50E HT par mois et par utilisateur sur la base d’un abonnement annuel. Microsoft a judicieusement positionné Teams Essentials à un tarif proche de l’offre Basic de Microsoft 365. Avec seulement 80 centimes d’écart, les entreprises seront tentées de franchir le pas pour bénéficier des versions web et mobiles des applications Office et de comptes e-mails professionnels.

A contrario, certaines entreprises pourront trouver le prix élevé pour les quelques améliorations apportées à la version gratuite. Mais le positionnement tarifaire reste agressif sur le plan concurrentiel. L’offre Pro de Zoom par exemple débute à 13,99€ par mois et par licence et celle de Slack à 6,25€ par mois et par utilisateur.

Slack qui on le rappelle a adressé une plainte contre Microsoft à Bruxelles, lui reprochant d’avoir lié Teams à Office et d’exercer ainsi une concurrence déloyale. Peut être que Microsoft cherche à limiter le risque juridique en sortant une version autonome mais l’éditeur enfonce le clou avec une offre presque deux fois moins chère que celle de son concurrent.

Au lancement de Teams Essentials, Teams compte déjà 250 millions d’utilisateurs actifs et son utilisation a été multiplié par dix au cours des 20 derniers mois. Teams Essentials est commercialisé directement par Microsoft et auprès de ses grands partenaires cloud, notamment au lancement Ingram Cloud, Crayon et les opérateurs Vodafone, Deutsche Telelom et Telefonica.