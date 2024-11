AWS se plie à la volonté de Broadcom avec le lancement d’une offre VMware Cloud Foundation as-a-service conforme aux schémas de licence de Broadcom, à quelques jours seulement de son événement annuel Re:Invent à Las Vegas, du 2 au 6 décembre prochain.

Baptisée Elastic VMware Service (EVS), cette offre permettra d’exécuter la suite de cloud privé VMware Cloud Foundation (VCF) dans le cloud d’Amazon. Aux dires d’Amazon, il sera possible de « mettre en place un environnement VCF complet en quelques heures seulement », puis « d’étendre les réseaux sur site et de migrer les charges de travail sans avoir à changer d’adresse IP, à recycler le personnel ou à réécrire les manuels d’exploitation ». L’EVS offrira la même expérience que toute autre implémentation VCF, y compris la sauvegarde, la reprise après sinistre et le stockage tiers.

Les concurrents Oracle, Microsoft et IBM ont eux aussi commencé à proposer des services cloud basés sur VCF.