A peine sorti du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites, Avay affiche ses ambitions dans le cloud en recrutant Mercer Rowe en tant que senior vice-président et directeur général d’Avaya Cloud, une nouvelle division

Diplômé de l’université de Caroline du Nord,Mercer Rowe a débuté sa carrière en 1997 en tant que développeur chez le fabricant d’équipements militaires et avionneur Lockheed Martin Federal Systems, avant de la poursuivre chez plusieurs équipementiers et éditeurs tels que Nortel et Rocket Software. En 2009 il entre chez VMware où il gravira les échelons dans le secteur du cloud jusqu’à devenir fondateur et CEO de VMware vCloud Service GK, une co-entreprise avec Softbank basée à Tokyo et destinée à offrir des services cloud sur le territoire nippon. En 2016 on le retrouve chez IBM où il occupe successivement les fonctions de vice-président de la division cloud, en charge des partenaires stratégiques, puis de vice-président chargé des partenaires pour les plateformes Watson et cloud.

C’est donc un spécialiste confirmé du secteur qu’Avaya a recruté, ce que reconnaît le président et CEO de la société. « Mercer nous apporte de vastes connaissances qui nous aiderons à étendre notre activité dans le cloud, ce qui est essentiel à notre croissance », explique Jim Chirico dans un communiqué. « En créant une activité uniquement concentrée sur les produits et services cloud avec à sa tête Mercer Rowe, nous allons accélérer la fourniture de solutions cloud qui correspondent aux besoins grandissants de nos clients et partenaires. »

Mercer Rowe chapeautera les offres de cloud public, privé et hybride, y compris la R&D, le développement d’applications et services ainsi que les ventes de la nouvelle division. « La transformation des communications unifiées et des centres de contact en services cloud en est encore à ses débuts et les promesses de croissance pour Avaya figurent parmi les plus grandes opportunités qu’offre le cloud sur le marché aujourd’hui », affirme ce dernier dans le communiqué.