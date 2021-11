L’intégrateur de systèmes français a conclu un partenariat mondial avec Circular Computing pour proposer à ses clients des ordinateurs portables remanufacturés, neutres en carbone.

La certification BSI Kitemark atteste que l’ordinateur portable – de marque HP, Dell ou encore Lenovo – a été remis à neuf et dispose « de performances au moins équivalentes et d’une garantie équivalente ou supérieure à celle d’un produit nouvellement fabriqué ».

« Circular Computing s’est imposée comme un choix idéal pour notre programme Scaler. Ce partenariat en faveur du numérique décarboné permettra de réaliser des économies tangibles au sein de notre entreprise et chez nos clients », déclare Atos dans un communiqué.

Rod Neale, le fondateur de Circular Computing, ajoute : « Depuis des années, la filière informatique tente de fournir en toute légitimité un produit de première qualité remis à neuf, mais les consommateurs ont besoin de garanties et de cohérence. Nous pouvons fournir à tous nos clients l’ordinateur portable le plus durable de la planète et répondre à tous leurs besoins technologiques, tout en ne leur demandant pas de prendre un quelconque risque sur les performances cosmétiques, techniques ou de garantie des produits. »