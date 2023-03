Atos a publié ses résultats annuels 2022, enfin sans décevoir. Grâce à une amélioration de l’activité au second semestre, le géant français des infrastructures et des services informatiques respecte ses prévisions, ce qu’il n’avait plus fait depuis deux ans. Mêmes timides, les premiers signes de redressement sont bien là.

« En 2022, le Groupe a renoué avec la croissance, à +1,3% à taux de change constants, et a atteint tous ses objectifs financiers, l’ensemble des indicateurs de performance clés ayant enregistré une très nette amélioration au second semestre. En particulier, Evidian a accéléré sa croissance rentable, et Tech Foundations a délivré les premiers résultats rapides et tangibles de son plan de retournement, redevenant profitable trois ans plus tôt que prévu », commente dans un communiqué l’équipe de direction d’Atos, composée de Nourdine Bihmane, Diane Galbe et Philippe Oliva.

Le chiffre d’affaires du Groupe en 2022 s’est établi à 11,3 Md€, en hausse de +4,6% par rapport à 2021. La progression est de 1,3% à taux de change constant et de 0,1% en organique mais cette dernière a accélérée à 4,6% au quatrième trimestre. Les revenus d’Evidian sont en hausse de 2% en organique à 5,3 Md€. Tech Foundations voit en revanche ses revenus reculer de -1,6% à 6 Md€. Mais stabilise sa trajectoire après la baisse de 11,4% de 2021.

Au niveau du résultat net, le groupe accuse une perte de 1 Md€ en 2022, après 2,9 Md€ en 2021. Sa marge opérationnelle ressort à 356 millions d’euros, soit 3,1% du chiffre d’affaires, contre respectivement 383 millions d’euros et 3,5% un an plus tôt. Là encore le second semestre a été plus favorable avec une marge opérationnelle de 5,1%. Ce que la direction explique par des actions sur les coûts de structure et les contrats les moins performants.

Atos fait part de progrès dans son projet de séparation en deux entités, « en bonne voie pour une réalisation au second semestre 2023 ». Le groupe considère par ailleurs que l’offre d’Airbus pour une prise de participation de 29,9% dans Evidian est cohérente avec le plan de séparation. « Les discussions sont en cours sur une base non-exclusive », précise-t-il.

Les perspectives pour 2023 sont prudentes avec une hausse du chiffre d’affaires attendue entre -1,0% et +1,0%. Le groupe table sur une marge opérationnelle entre 4% et 5%, restant positive pour Tech Foundations et en hausse pour Evidian. La publication a été bien accueillie par les marchés avec une progression du titre Atos de plus de 8% mercredi en début de séance.