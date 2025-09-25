Atos vient de décrocher l’un des plus importants contrats de services de cybersécurité d’Europe. L’ESN a été choisie dans le cadre du Lot 1 (Services d’exploitation technique) du Mini-Concours 17 (MC17) pour la cybersécurité du Système d’achat dynamique CLOUD II (DPS 2) de la Commission européenne. La valeur maximale de ce contrat, d’une durée pouvant aller jusqu’à 48 mois, est de 326 millions d’euros.

Le programme est géré par la direction générale des services numériques de la Commission européenne (DG DIGIT). Dans le cadre d’un mécanisme en « cascade », Atos interviendra comme premier prestataire référencé et donnera la priorité à la fourniture de services de cybersécurité essentiels aux institutions, agences et organismes de l’Union Européenne.

Le contrat couvre spécifiquement les services d’opérations techniques, y compris la réponse aux incidents et les enquêtes numériques, la surveillance des menaces, l’analyse des logiciels malveillants et la sécurité offensive.

« Cette attribution illustre la force du partenariat et la confiance dont bénéficie Atos de la part de la Commission européenne, ainsi que notre expérience de longue date dans la fourniture de services numériques sécurisés et résilients à travers l’Europe », commente dans un communiqué Punit Sehgal, Directeur général d’Atos Belux, Pays-Bas et pays nordiques.