S’appuyant sur l’initiative de cloud de confiance européen Gaia-X, Catena-X est sa transposition verticale dans le secteur de l’industrie automobile. Atos qui est membre fondateur et membre du conseil d’administration de la première rejoint sans surprise le cercle de la seconde. Il sera l’un des artisans de ce réseau qui vise à permettre des échanges sécurisés de données entre acteurs de l’industrie automobile et vise ainsi à favoriser l’essor de la voiture connectée.

Catena-X a été lancée en mars dernier à l’initiative de grands constructeurs allemands (BMW, Mercedes-Benz), équipementiers (Bosch) et partenaires technologiques (SAP, Siemens, Deutsche Telekom). Leurs travaux portent sur des scénarios évolutifs dans cinq domaines d’applications qui, grâce à une infrastructure de données interconnectée, permettront d’améliorer la productivité tout au long des chaînes de valeur de demain : gestion de la qualité, logistique, maintenance, gestion de la chaîne d’approvisionnement et durabilité.

« Nous sommes impatients d’apporter notre expérience et notre savoir-faire unique au réseau Catena-X, et de travailler étroitement avec les autres membres pour établir la première chaîne de valeur basée sur les données de l’industrie automobile », a déclaré dans un communiqué Pierre Barnabé, Directeur de la division Manufacturing d’Atos.

Atos va apporter son expertise dans le domaine des plateformes de données et des infrastructures cloud, ainsi que son portefeuille de solutions (serveur BullSequana Edge, plateforme Atos Digital Hub…). Un de ses axes de travail privilégié portera sur la stratégie de décarbonation.

Déjà en avril Atos avait rejoint aux cotés de Dassault Systèmes, STMicroeletronics et Thales la Software République. Cette alliance stratégique autour de Renault est destinée à développer et à commercialiser des systèmes et logiciels permettant une mobilité enrichie et durable. Le réseau Catena-X peut ainsi permettre d’optimiser le développement de ces produits et services souligne Atos.