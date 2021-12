Un consortium de 30 partenaires coordonné par Atos annonce avoir mené à bien un projet européen de réseau électrique intelligent (‘smart grid’) baptisé inteGRIDy. Son objectif : simplifier et optimiser le fonctionnement du réseau de distribution d’électricité, en intégrant des méthodes collaboratives de stockage distribué et avec une part croissante d’énergies renouvelables.

Au cours des prochaines années, il faudra passer d’une économie basée sur les combustibles fossiles à une économie peu carbonée. L’électricité proviendra davantage de sources d’énergie multiples et décentralisées, renouvelables, et a priori situées à proximité des demandes de charge. Comment faire fonctionner les réseaux électriques dans ces nouvelles conditions ?

En 4 ans, le consortium a réalisé 10 pilotes en conditions réelles, basés sur différents scénarios, dans 8 pays de l’Union Européenne (UE) : sur l’île de Wight (Royaume-Uni), à San Severino Marche et Terni (Italie), à Ploiești (Roumanie), à Xanthi et Thessalonique (Grèce), à Nicosie (Chypre), à Barcelone (Espagne), à Lisbonne (Portugal) et à Saint-Jean de Maurienne (France).

Le projet a permis de développer une plateforme fonctionnelle intermodulaire intégrant les outils logiciels des 30 partenaires du projet, de créer un environnement virtuel commun pour mieux communiquer et compléter les versions déployées dans les projets pilotes et d’obtenir un outil de modélisation et de réplicabilité.

« InteGRIDy a démontré la viabilité technique et commerciale d’un écosystème numérique complexe et composé d’un large panel d’outils de récupération de données », expose Javier Valiño, coordinateur du projet et responsable du secteur énergie, climat et décarbonation au sein du département recherche & innovation d’Atos. Selon lui, « La transition vers l’énergie verte passera nécessairement par une digitalisation complète de nos activités ».

Le projet a reçu le soutien du programme de financement de la recherche et de l’innovation de l’UE « Horizon 2020 » dans le cadre de la convention de subvention n° 731268.