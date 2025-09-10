L’éditeur australien de logiciels de collaboration et de productivité annonce des dates de fin de vie pour ses produits de centres de données, notamment Jira, Confluence et Bamboo. Son objectif ne date pas d’hier : il veut se concentrer sur son Cloud.

Seule exception prévue pour l’instant : Bitbucket, un gestionnaire de référentiels de code source, restera disponible via une option de licence hybride couvrant à la fois le cloud et les centres de données. La raison invoquée étant que « le code source est particulièrement sensible ».

En termes de calendrier, les ventes de nouveaux abonnements aux produits pour centres de données prendront fin le 30 mars 2026. Les nouvelles licences pour les clients existants expireront le 30 mars 2028 et l’ensemble des licences de produits de centres de données expireront le 28 mars 2029.

Les options de migration proposées incluent des outils mis en libre-service pour les organisations de moins de 1.000 personnes et un programme spécifique, FastShift, comprenant une équipe Atlassian dédiée pour les organisations de plus grande taille.

Le problème est, qu’en dépit des incitations et des options d’accompagnement, des utilisateur·rice·s se plaignent encore d’impasses dans la migration vers le cloud d’Atlassian. The Register rapporte notamment que certains clients sont confrontés à des problèmes de conformité, notamment aux Etats-Unis pour les organisations exigeant la certification FedRAMP (Federal Risk and Authorization Management Program) pour laquelle la société n’offre pas une prise en charge complète dans le cloud.

Par ailleurs, la question sur toutes les lèvres porte sur le coût des abonnements cloud. Les clients devront-ils payer plus cher ? The Register cite Rodney Nissen, consultant indépendant chez Atlassian, qui estime qu’« en moyenne, on peut s’attendre à ce que ceux qui migrent du centre de données vers le cloud paient environ 28% de plus ». Seuls les clients de 10.000 utilisateurs ou moins pourraient réaliser des économies, selon lui. Et d’ajouter qu’il y aura bientôt plus de travail pour les partenaires « que ce soit pour passer au cloud ou à une autre plateforme ».

