L’opérateur Foliateam déploie une architecture réseaux et télécoms sur mesure pour accompagner Atlantis Télévision dans ses besoins de connectivité et d’accès au Wifi au sein de ses différents bâtiments.

Atlantis Télévision est un groupe audiovisuel français regroupant sept sociétés sur 3 marchés : la télévision en tant que leader en Europe sur la fabrication de programmes avec Atlantis Télévision, Atlantis Tournage et Atlantis Active ; Atlantis publicité avec Back-Up, The Mix Men et Black Box ; le marché du cinéma avec Studios Atlantis.

Fort d’une croissance importante, le groupe a construit un nouveau bâtiment de plus de 5 000 m2 et a souhaité bénéficier d’une infrastructure réseaux et télécoms performante pour permettre à ses collaborateurs et visiteurs de se connecter aisément au Wifi en bénéficiant du haut débit, et ce même en cas de pic de connexions éphémères sur des points d’accès précis.

C’est dans ce contexte qu’après consultation des offres du marché Atlantis Télévision a sélectionné son partenaire historique Foliateam qui gérait déjà sa téléphonie. Le choix de Foliateam a notamment été motivé pour la parfaite compréhension du besoin d’Atlantis Télévision, par la qualité de l’infrastructure proposée, le respect d’un périmètre budgétaire précis, mais aussi pour la qualité des solutions et technologies déployées sur lesquelles Foliateam bénéficie d’un très haut niveau d’expertise : HPE/Aruba.

Après avoir validé les caractéristiques du projet, un déploiement progressif de 1 cœur de réseau, de 30 switches et de 50 bornes Wifi a été réalisé par les équipes de Foliateam qui ont assuré le paramétrage et l’intégration. Cette infrastructure ultra performante, sécurisée et évolutive est aujourd’hui en production et permet à Atlantis Télévision de mener à bien ses opérations et de garantir une haute qualité de service. Cette nouvelle infrastructure est en partie maintenue et supportée par les équipes de Foliateam.

Leonard Warzocha, Directeur des Systèmes d’Information d’Atlantis Télévision « L’opérateur Foliateam se positionne comme un partenaire stratégique et a su parfaitement piloter de bout en bout les projets télécoms et réseaux que nous lui avions confiés. Leur expertise de ces sujets associée à une capacité à mettre en œuvre des technologies à très forte valeur ajoutée comme HPE/Aruba est un point-clé. Enfin, Foliateam a su nous accompagner de manière progressive et maîtrisée tout en respectant un cadre budgétaire défini. »