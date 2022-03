Nouveau ‘business developer’ d’Atempo, Philippe Martaillé a pour mission d’étendre le réseau de fournisseurs de services managés (MSP) qui collaborent avec l’éditeur français de gestion et protection des données. Cela passera notamment par un renforcement du partenariat noué avec le VAD Watsoft Distribution qui fédère plus de 3.500 prestataires informatiques.

Sous la direction de Florence Manteau, il a également la responsabilité de développer le réseau de MSP souverains d’Atempo mais aussi d’accompagner la montée en compétence des équipes commerciales de l’éditeur sur ce modèle de commercialisation des logiciels.

« Depuis plus d’un an, nous nous concentrons sur la construction de notre offre de valeur MSP. Nous sommes arrivés à une nouvelle étape de notre développement où nous devons désormais impérativement faire connaître cette alternative souveraine à destination des MSP, au travers de notre channel existant et en ouvrant de nouveaux réseaux de distribution », expose Florence Manteau, directrice du développement MSP. « Je suis ravie d’accueillir Philippe dans l’équipe et de poursuivre ensemble cette aventure. Son expertise IT, associée à ses solides connaissances dans l’animation et le développement de réseaux de partenaires constituent de précieux atouts pour atteindre nos objectifs. »

Auparavant, Philippe Martaillé a été ‘business development manager’ chez Cleanmail AG durant quatre ans. Avant cela, il a occupé divers postes d’ingénieur avant-vente chez Alinto, Numvision et Futur. De formation ingénieur télécoms et réseaux, sa carrière dans la tech a débuté en 2001 en tant que consultant sécurité chez Cyber Networks NET2S, après 9 ans passés chez BNP Paribas en tant que chef de projets.