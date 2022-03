La filiale réseau de Hewlett Packard Enterprise lance un service cloud pour gérer de manière centralisée la sécurité des réseaux distribués. Le service Aruba NetConductor est prévu pour assurer l’application des politiques et la sécurité sur les réseaux sans fil et filaires (LAN et WAN).

« NetConductor propose une vue plus unifiée et simplifiée du réseau à l’équipe informatique en charge », expose Larry Lunetta, vice-président du marketing des solutions de réseau local sans fil et de sécurité chez Aruba. « L’assistant Fabric met en place un flux de travail graphique qui permet à l’équipe de configurer des segments, de les assembler de manière logique et, d’un simple clic, de propager des politiques de sécurité sur le réseau. Le service informatique dispose alors d’un moyen de relier les pods de connectivité, en utilisant un ensemble de protocoles, notamment EVPN et VXLAN ». Et de rappeler que les réseaux VLAN traditionnels comptent environ 4.000 segments de réseau adressables tandis que le VXLAN en compte 16 millions.

Selon Brandon Butler, directeur de recherche chez IDC, NetConductor est un outil intéressant pour maîtriser des environnements largement distribués, avec une variété de sites périphériques, y compris des employé.e.s travaillant à distance. « Il s’agit d’une avancée importante pour Aruba car elle permet d’étendre l’application de la politique de superposition au-delà des contrôles d’accès basés sur les rôles que la société a mis en place avec sa plateforme ClearPass. »

Outre le service NetConductor, Aruba annonce des points d’accès intérieurs Wi-Fi 6 et Wi-Fi 6E ‘auto-localisants’. « Grâce au GPS intégré, les clients peuvent automatiquement localiser eux-mêmes les points d’accès, alors que la méthode précédente était manuelle. Désormais, si les points d’accès se déplacent dans le système, ils sont automatiquement relocalisés sur la carte », explique Larry Lunetta.

Les nouveaux points d’accès intérieurs sont actuellement disponibles à la vente. Quant au service NetConductor, une demande d’essai est possible dès à présent mais la mise en vente générale est prévue pour juillet 2022.