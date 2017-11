L’éditeur d’infrastructures hyperconvergées Pivot3 a signé un accord de distribution avec Arrow Electronics. « Arrow nous apporte une vaste communauté de revendeurs ainsi que des capacités supplémentaires de commercialisation afin de favoriser une croissance et une expansion agressive sur le marché des infrastructures hyperconvergées, en équipant son écosystème de fournisseurs de solutions pour une plus large gamme d’usages, y compris la modernisation des datecenters, l’informatique de l’utilisateur final, les big data et l’analytique, les bases de données et les applications multimédia critiques », commente l’éditeur dans un communiqué. Arrow va par ailleurs fournir des services de configuration pour la plateforme Pivot3 basée sur les serveurs Lenovo. Les appliances Pivot3 sont en effet disponibles sur une base Lenovo ou Dell. L’architecture est par ailleurs certifiée pour fonctionner sur les serveurs Cisco UCS.

Pivot3 se distingue des autres infrastructures hyperconvergées en combinant un moteur QoS basé sur des règles à un chemin de données NVMe.

L’entreprise Texane compte GM, l’US Army, Bank of America, Fedex, Verizon ou encore Motorola parmi ses clients. Elle comptabilise de nombreuses références dans le domaine de la vidéosurveillance.