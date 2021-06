Arrow Electronics souhaite aider les entreprises « à relever les défis posés par la livraison et la sauvegarde des applications » en lançant deux services entièrement gérés disponibles au travers de sa plateforme cloud ArrowSphere. « Les services gérés par les applications permettent aux clients d’améliorer l’efficacité interne, d’augmenter la satisfaction des utilisateurs et de libérer les équipes internes pour qu’elles aillent de l’avant au lieu de passer du temps à comprendre la myriade de défis techniques qui se présentent lors de l’installation d’applications dans le cloud », explique dans un communiqué Patrice Roussel, vice-président Cloud Sales pour la région EMEA du distributeur (photo).

Le premier de ces services et Citrix Application Delivery Controller, une solution complète de livraison d’applications et d’équilibrage de charge qui permet aux entreprises d’offrir une « excellente expérience utilisateur » n’importe où sur n’importe quel poste de travail. De nouvelles applications peuvent être ainsi rapidement intégrées selon les besoins tandis que les vulnérabilités peuvent être surveillées de manière proactive, les modifications préventives et les alertes étant effectuées automatiquement. « Citrix apprécie l’investissement important qu’Arrow a réalisé afin que les partenaires de distribution puissent fournir des services et des solutions supplémentaires qui aident les clients à faire leur travail et à donner le meilleur d’eux-mêmes », affirme dans le communiqué Ethan Fitzsimons, directeur général Head of Distribution and Channel Sales chez Citrix. « Ces offres permettent aux partenaires de fournir un processus de gestion, de maintenance, de changement de versions et de mise à niveau des applications tout au long du cycle de vie du client cloud afin que les organisations puissent continuer à atteindre leurs objectifs commerciaux, tandis que les données sont sécurisées et sauvegardées. »

Le deuxième service proposé est Cloud Backup for Microsoft 365, une offre qui d’après Arrow Electronics permet d’assurer que les données sont protégées. Un processus d’intégration automatisé facilite la configuration, la sauvegarde étant ensuite réalisée en quelques étapes simples. Des options permettent par ailleurs aux utilisateurs finaux de restaurer eux-mêmes leurs courriels à partir de la sauvegarde lorsqu’ils ont besoin d’accéder à du contenu supprimé.