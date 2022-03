Chantre du Cloud souverain, l’hébergeur francilien lance Le Nuage Français, une suite collaborative qu’il présente comme une alternative souveraine à Microsoft 365. Le nuage français (LNF) est en effet constitué d’un ensemble de solutions open source d’origine française ou européennes. Intégrées entre elles et accessibles via un identifiant unique, elles sont mises à disposition sous forme de service depuis son centre de données tier IV d’Ivry. L’offre a vocation à être distribuée par un réseau de partenaires de proximité.

Le nuage français réunit une solution de partage et de synchronisation de fichiers (Nextcloud), un serveur de messagerie associée à son nom de domaine (Mailcow), un calendrier et un carnet d’adresse partagé (Sogo), un éditeur de documents collaboratifs en ligne (Onlyoffice), un outil de messagerie instantanée (Zulip) et salles de visioconférence virtuelle (Bigbluebutton). Le tout repose sur le service de virtualisation de Vates XCP-ng.

Aqua Ray avait déjà testé et validé un certain nombre de ces solutions – notamment Nextcloud et Bigbluebutton – durant les périodes de confinement la région Centre l’ayant mandaté pour déployer une infrastructure de travail à distance à destination des lycéens. Aqua Ray prévoit d’enrichir régulièrement ce socle de base avec des applications complémentaires. Un gestionnaire de mots de passes est ainsi sur le point d’être ajouté ainsi qu’une solution de gestion de la relation citoyen à destination des collectivités locales, sa cible de prédilection.

Aqua Ray inscrit sa démarche dans celle de l’alliance Euclidia, dont il est membre et qui vise à promouvoir des alternatives souveraines aux offres cloud des géants du numérique en s’appuyant sur les technologies d’acteurs européens. Aqua Ray milite en effet pour que les clients puissent conserver le contrôle de leurs données. Le nuage français est non seulement open source, mais également libre (modifiable et intégrable dans un projet commercial) et documenté (redéployable ailleurs).

Le service est disponible depuis une semaine via le portail lnf.cloud (ou lenuagefrancais.fr). Il est proposé à 5 € HT par utilisateur et par mois (6 € avec la solution de gestion de la relation citoyen). Un tarif compétitif permis par le fait que l’hébergeur maîtrise l’ensemble de sa chaine de production y compris son centre de données qu’il a conçu, construit et qu’il opère lui-même. Il s’engage en outre à reverser au moins 20% du chiffre d’affaires généré aux différents éditeurs à l’origine des solutions constitutives du Nuage français.

Aqua Ray souhaite s’appuyer sur un réseau de partenaires de proximité pour commercialiser son offre. Un premier partenaire, Inovagora, spécialisé dans le secteur des collectivités locales, vient d’être signé. D’autre signatures suivront en fonction des marques d’intérêt.

Aqua Ray anticipe une accélération de sa croissance dans les mois qui viennent. Son chiffre d’affaires devrait ainsi bondir de 30% dès cette année à 2,6 M€ (contre 1,9 M€ en 2021 en hausse de 20%) et devrait quasiment doubler l’année suivante à 5 M€, grâce d’une part à la montée en puissance de sa suite collaborative souveraine mais également grâce à la mise en service du nouveau centre de données dont il vient de lancer la construction à Arpajon (Essonne).