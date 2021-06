Ceux qui espéraient la présentation de deux nouveaux MacBook Pro à l’occasion de la Worldwide Developers Conference (WWDC) 2021 de la firme à la pomme sont restés sur leur faim lundi.

Selon un article du site d’information spécialisé taïwanais Digitimes, relayé par CRN, les pénuries de composants, touchant notamment la technologie mini-LED, pourraient être à l’origine du retard d’Apple dans le lancement des nouveaux PC portables. D’après Digitimes, ces derniers présenteront un facteur de forme repensé et seront disponibles avec des écrans de 14 et 16 pouces. Ils seront dotés de la nouvelle puce développée en interne, dont la première génération équipe déjà une version 13,3 pouces. Apple annonce des gains majeurs en termes de performances et d’autonomie de la batterie grâce à l’utilisation de cette puce M1 basée sur Arm.

Les nouveaux MacBook Pro devraient finalement faire leur entrée dans les boutiques à partir du troisième trimestre.

Comme le rappellent nos confrères, la firme de Cupertino avait probablement prévu d’annoncer ces deux produits ainsi que la nouvelle version de la puce lors de sa keynote. C’est pourquoi les termes « m1x MacBook Pro » et « m1x » figuraient parmi les mots-clés de la vidéo d’ouverture de la conférence publiée sur YouTube. Selon la rumeur, « M1X » désigne chez Apple la puce M1. Récemment, Digitimes avait laissé entendre que la nouvelle mouture de cette dernière était entrée en « production de masse » en avril.

Il y a sept mois, la firme à la pomme avait annoncé une période de transition de deux ans avant d’abandonner définitivement l’utilisation de processeurs Intel dans le Mac. Un calendrier qui devrait être respecté, le fondeur de Santa Clara souffrant lui-aussi de cette pénurie qui n’en finit pas.