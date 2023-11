Avec 33,2 millions d’unités expédiées selon IDC, le marché mondial des tablettes a reculé de 14,2% d’une année sur l’autre au troisième trimestre. Apple domine toujours de loin avec 12,5 millions d’unités mais ses livraisons sont en baisse de 15,1%. Sa part de marché recule toutefois faiblement à 37,5%, contre 37,9% un an plus tôt et reste loin devant les 18% de son challenger Samsung, dont les livraisons reculent encore plus fortement à -17,1%. A la 3e et 4e place, Lenovo et Huawei résistent mieux avec des livraisons en baisse respectivement de -4,2% et -5,7%. Il en résulte une progression de leurs parts de marché, qui passent de 7% à 7,9% pour Lenovo et de 6,2% à 6,8% pour Huawei. A la 5e place, les livraisons d’Amazon s’effondrent de 49,5% et sa part de marché décroche de 11,6% à 6,5%.

Le marché s’affiche malgré tout en hausse de 18% par rapport au précédent trimestre mais seulement par un effet de saisonnalité selon IDC. « Les trois premiers trimestres de 2023 ont enregistré certaines des contractions les plus importantes du marché des tablettes et la période des fêtes à venir ne devrait pas être très différente », souligne dans un communiqué Anuroopa Nataraj, analyste chez IDC. « En l’absence d’amélioration spectaculaire des conditions macroéconomiques, les retards dans les projets et les achats devraient s’accentuer davantage et être repoussé plus loin en 2024. »

IDC estime néanmoins que le marché devrait être soutenu par les renouvellements dans le secteur de l’éducation et des innovations. « Les fabricants de tablettes les plus performants ont réalisé que la tablette fonctionne mieux lorsqu’elle est associée à un PC ou à un smartphone », explique Jitesh Ubrani, directeur de recherche chez IDC. « Nous nous attendons à ce que d’autres fabricants de tablettes emboîtent le pas en offrant une expérience logicielle et de services plus unifiée. »

L’évolution est encore plus mauvaise pour les Chromebooks, dont les livraisons chutent de 20,8% d’une année sur l’autre à 3,5 millions d’unités. IDC estime toutefois que le marché profitera plus rapidement des cycles de renouvellement.