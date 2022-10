En publiant les résultats de son quatrième fiscal, Apple a une nouvelle fois démontré sa capacité à résister aux vents contraires. Pendant une semaine ou des géants de la Tech comme Meta et Amazon ont déçu et été lourdement sanctionnés en bourse, la firme à la pomme s’offre le luxe de boucler un exercice record.

Sur les trois derniers mois de son exercice clos fin septembre, la société a enregistré un chiffre d’affaires de 90,1 milliards de dollars en hausse de 8% en glissement annuel. Son bénéfice net grimpe à 20,7 milliards de dollars, soit un BPA par action diluée de 1,29 dollars, en hausse de 4%.

La bonne santé d’Apple repose d’abord sur les ventes solides d’iPhone, en hausse de 9,7% à 42,6 milliards de dollars. Elles génèrent à elles seules près de la moitié des revenus de l’entreprise. Une performance alors que la livraison de smartphones a encore reculé de près de 10% sur le trimestre selon IDC. Apple est le seul acteur parmi les leaders du marché à avoir conservé des ventes en hausse.

De même, alors que le marché du PC a plongé de 15% sur le trimestre selon IDC, Apple est comme en apesanteur avec ses Mac. Les ventes atteignent 11,5 milliards de dollars contre 9,1 milliards un an plus tôt, tirées notamment par le succès du MacBook Air M2. L’activité iPad est la seule en recul sur le trimestre à 7,1 milliards contre 8,2 milliards un an plus tôt. Les ventes de services s’établissent à 19,1 milliards de dollars et celles des produits pour la maison, produits connectés et accessoires à 9,6 milliards de dollars.

Sur l’ensemble de l’exercice, le chiffre d’affaires atteint 394,3 milliards de dollars, en hausse de 8% et le résultat net frôle les 100 milliards de dollars, avec un BPA dilué par action de 6,1 dollars en hausse de 9%. Même si Apple ne s’est pas risqué à faire de prévisions pour le trimestre en cours, ses résultats ont été salués par une hausse de l’action de plus de 7% le lendemain de la publication.

« Quels que soient les défis à venir au cours de la nouvelle année, nous allons de l’avant car nous avons toujours investi à long terme pour offrir des innovations incroyables, comme seul Apple en est capable, à nos clients », a déclaré Tim Cook le PDG d’Apple. Il est vrai que l’entreprise a investi plus de 26 milliards de dollars en R&D lors du dernier exercice. Ses fans attendent avec impatience la présentation de ses nouveaux projets comme celui de son casque de réalité virtuelle et augmentée (AR/VR).