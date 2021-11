Sous la pression des consommateurs et des actionnaires, Apple annonce un nouveau programme de réparation en libre-service, c’est-à-dire la mise à disposition d’informations, outils et composants dont les propriétaires d’appareils Apple cassés ont besoin pour réparer eux-mêmes leurs appareils.

D’après le communiqué, « Disponible d’abord pour les gammes iPhone 12 et iPhone 13, et bientôt pour les ordinateurs Mac équipés de puces M1, le Self Service Repair sera disponible au début de l’année prochaine aux États-Unis et s’étendra à d’autres pays tout au long de l’année 2022. »

Alors, coup de communication ou véritable changement de stratégie lié à l’importance grandissante du droit à la réparation ?

La bonne nouvelle est avant tout que les prestataires professionnels tiers auront accès à ces informations car, eux, possèdent un savoir-faire, un pistolet thermique et une poignée d’aspiration pour pénétrer à l’intérieur d’un iPhone sans l’endommager.

La plupart des consommateurs ne prendront sans doute pas le risque de réparer eux-mêmes leur smartphone ou leur PC mais ils ne seront au moins pas prisonniers d’un seul prestataire, Apple, pour effectuer ce travail ponctuel. Le nombre de spécialistes agréés par la marque à la pomme s’est en effet réduit à peau de chagrin ces dernières années.

L’étape suivante, pour le géant de Cupertino, serait de proposer des ateliers d’apprentissage pour les personnes souhaitant effectuer ces réparations, ainsi qu’un service de location d’outils. D’ici là, attendons déjà d’en savoir plus sur les prix des pièces de rechange (batteries, écrans, capteurs photo) et sur les délais de disponibilité.