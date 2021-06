Déjà présent à Paris, Lyon et, depuis peu à Bordeaux (2018) et à Lausanne (2020), APL Data Center annonce l’ouverture d’un bureau à Marseille, renforçant ainsi son maillage du territoire national. La direction de ce bureau est confiée à Sébastien Ollier, qui était jusque-là directeur de l’unité d’affaires conseil et ingénierie d’APL Data Center.

Le cabinet de conseil et d’ingénierie spécialisé en conception et réalisation de datacenters était déjà présent depuis 2014 en région PACA avec notamment des clients tels qu’Air France ou Interxion. Sébastien Ollier explique ainsi que le groupe a réalisé 9 millions d’euros de chiffre d’affaires sur la région en 2020, sur un chiffre d’affaires total de 37,5 millions d’euros. « Mais il n’y avait pas jusque-là une densité d’activité et un nombre de projets suffisants permettant de justifier une implantation permanente », juge Sébastien Ollier.

L’arrivée ces dernières années de nombreux câbles sous-marins depuis l’Afrique et l’Asie – il y en a actuellement quatorze – a changé la donne. « Marseille est devenu en quelques années le principal hub de télécommunication du Sud de l’Europe ainsi que le neuvième à l’échelle mondiale », rappelle Sébastien Ollier. Une densité de fibre optiques qui a généré « un attrait énorme en termes de services d’hébergement et donc de construction de datacenters ». De fait Marseille enregistre actuellement une croissance plus importante que le reste du territoire, note-t-il.

APL Data Center a enregistré une croissance de 38% en 2020. Une croissance due en partie au rachat mi-2020 d’AKF, un groupe d’une vingtaine de collaborateurs ayant contribué pour 6 M€ au chiffre d’affaires. La croissance purement organique a tout de même atteint 16%, tirée par l’accélération des besoins de traitements de données et de stockage en proximité. « Le marché est dynamique. Il est porté par la 5G, l’Edge Computing, le développement des acteurs de la colocation, la modernisation des infrastructures informatiques dans le secteur public et la demande croissante de datacenters régionaux de proximité », explique Christophe Weiss, directeur général d’APL Data Center dans un communiqué paru fin mai à l’occasion des résultats.

En 2021, la société prévoit de réaliser un chiffre d’affaires de 46 millions d’euros. Alors qu’elle vient passer le cap des 100 collaborateurs, elle prévoit d’en recruter 35 de plus cette année. APL Data Center cherche notamment des directeurs et chefs de projets, des ingénieurs travaux et des ingénieurs études avec des compétences en efficience énergétique et environnementale.