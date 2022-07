Le constructeur et exploitant de centres de données vient une nouvelle fois d’accomplir un exercice remarquable avec une croissance de 19% de ses revenus. Ce qui lui a permis d’atteindre un chiffre d’affaires de 47 millions d’euros et de porter son effectif à 130 personnes. Cette croissance, APL Data Center la doit à un ensemble de facteurs cumulés.

En premier lieu, il y a eu la dynamique propre de son activité de réalisation de centres de données clés en main (ou en contractant général), qui a progressé de près de 30% sur la période pour atteindre 22,3 M€ de facturations. « Le marché du clé en main, qui permet de bénéficier d’un prix, d’un délai et d’un niveau de qualité contractuels, se (re)développe de manière importante depuis deux-trois ans alimenté notamment par les opérateurs téléphoniques qui maillent le territoire de petits centres de données venant en appoint de leurs installations 5G afin de rapprocher les traitements de données des utilisateurs », expose Christophe Weiss, directeur général de la société (photo).

Autre facteur de croissance : le succès des nouvelles activités développées ces dernières années dans le cadre de son plan stratégique. Parmi elles, ses services d’écoconception, d’accompagnement aux certifications environnementales, d’optimisation des salles serveurs ou d’assistance à l’exploitation de salles. Ces nouvelles activités notamment autour du numérique responsable, ont pris une importance énorme, témoigne Christophe Weiss. Moins de quatre ans après sa création, le département numérique responsable mobilise déjà à lui seul une dizaine de personnes.

APL Data Center a continué d’enregistrer une croissance importante de son activité sur les marchés publics, passés de 26% de son chiffre d’affaires en 2020 à 34% désormais. Une activité qui était encore marginale il y a cinq ans, lorsque la société fut l’attributaire avec Atos du premier marché de « prestations relatives aux centres de données » passé par l’Ugap. Lors de son renouvellement l’année dernière, le marché lui a de nouveau été attribué.

Enfin, le groupe a bénéficié des performances exceptionnelles de ses filiales, à savoir sa filiale suisse, créée en 2020 et qui a « décollé très fort » sur sa seconde année d’existence avec un chiffre d’affaires de 5,3 M€, et AKF, acquise en 2020, qui a doublé son chiffre d’affaires en un an à 9,4 millions d’euros. Cette dernière a notamment bénéficié de la forte accélération de son activité de conception et de pose de planchers techniques Kap Floor. La crédibilité financière que lui a procurée le rachat, lui a permis d’atteindre des marchés auxquels elle ne pouvait pas prétendre auparavant.

L’exercice 2021 marque la fin du plan stratégique qui a permis à APL Data Center de multiplier son chiffre d’affaires par 6 en quatre ans. En 2017, les revenus de la société culminaient en effet à 8,3 M€ pour un effectif de 29 personnes. Fort du succès de ce premier plan stratégique, APL Data Center a décidé de renouveler l’expérience en annonçant un nouveau plan à trois ans baptisé Next Gen 2024. Son objectif affiché : doubler le chiffre d’affaires (en organique) d’ici à 2024.

Sans surprise, ce plan fait la part belle au clé en main, au numérique responsable, à l’innovation (notamment sur la partie pilotage), l’enrichissement de l’offre, et au développement de l’international comme axes de croissance prioritaires. Deux autres axes seront également explorés : l’Edge computing (déclinaison du clé en main), et le développement des relations avec les hyperscalers – qui investissent fortement sur le territoire national.